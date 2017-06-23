Cadde ortasında komaya girdi



Olay, dün gece saat 23:00 sularında Ankara yolunda meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç, vatandaşların bakışları arasında komaya girerek, yere yığıldı. Genci gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, bir alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisi kimliği öğrenilemeyen gencin yüzüne ve başına su dökerek ayıltmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki gence müdahale ederken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.

