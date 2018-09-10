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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükada'da yaralı halde can çekişen at yürekleri sızlattı İzle

Büyükada'da yaralı halde can çekişen at yürekleri sızlattı İzle

Yerde yatan at

Yabancı Turist Ziyaretçiler Yazılı Açıklama Nostalji Hayvan 

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-Tuzla’da tutulan atlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Başka bir atın yaralı atın başından bir saniye bile ayrılmadığı anlar kamerada İSTANBUL

- Büyükada'da yaralı olarak yol kenarında yatan at görenlerin yüreğini sızlattı. Öte yandan başka bir atın yaralı atın başından bir saniye bile ayrılmaması ise kameralarca kaydedildi. İddiaya göre, dün öğlen saatlerinde Büyükada’da bulunan tur yolunun kenarında yaralı bir at bulundu. Çevredekiler yerde yatan atı önce kaldırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerde yatan atın görüntüleri görenlerin vicdanını sızlattı. Öte yandan yerde yatan atın başında başka bir atın durması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde adalara götürülmek için Tuzla’ya getirilen 209 atın içler acısı hali hayvanseverlerden büyük tepki çekmişti. “ Atların ölmesine göz yumanlara ortak değil, engel olun” Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı E. Yasin Yılmaz, “Adalar her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Tarihi ve turistik açıdan oldukça zengin olan Büyükada'da özellikle faytonlarla yapılan ada turu ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Hasta olan atlar sahipleri tarafından ölüme terk ediliyorlar. Sırf nostalji yaşamak uğruna bu tabloyu görmek üzücü..Buna engel olunması " dedi.

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