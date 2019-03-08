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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da tehlikeli yolculuk İzle

Bursa’da tehlikeli yolculuk İzle

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCUĞU KASK KAMERASI

( BURSA ) BURSA

Kamera Şehir İçi Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa’da tramvayın arkasında yolculuk eden 4 çocuk canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, Bursa’da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği isimli tramvayın arkasına oturan 4 çocuk tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, İnönü Caddesi’nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Motosiklet sürücüsünün uyarmasının ardından hareket halindeki tramvayın durmasını fırsat bilen çocuklar tramvaydan atladı. Tüm yaşananlara rağmen bir çocuğun koşarak tekrar tramvaya binmesi gözlerden kaçmadı. (ZP-UGR-
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