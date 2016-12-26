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26 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da şüpheli paket paniği

Bursa'da şüpheli paket paniği

Alınan bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir market önüne bırakılan sahipsiz valiz öğrenciler tarafından fark edildi. Önce polis merkezi ekibine haber verildi.

Atatürk Bomba Paniği Bomba Alarmı 


Olay yerine sevk edilen 15 ekip şerit çekip güvenlik tedbiri aldı. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı bazılarından öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.

KIYAFETLER ÇIKTI

Meraklı kalabalık belli bir mesafede imha çalışmasını izlemek için toplandı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi özel kıyafet giyip, 'kontrollü patlama' anonsunun ardından şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, binlerce kişi rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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