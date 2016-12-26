Bursa'da şüpheli paket paniği



Olay yerine sevk edilen 15 ekip şerit çekip güvenlik tedbiri aldı. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı bazılarından öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.



KIYAFETLER ÇIKTI



Meraklı kalabalık belli bir mesafede imha çalışmasını izlemek için toplandı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi özel kıyafet giyip, 'kontrollü patlama' anonsunun ardından şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, binlerce kişi rahat bir nefes aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

