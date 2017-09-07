Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü Haberi

Bursa - Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 18 yaralı ise başta İnegöl Devlet Hastanesine olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

