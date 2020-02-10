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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da ilginç olay...Evden kaçan engelli kızını eve götürmek isterken karakolluk oldu İzle

Bursa'da ilginç olay...Evden kaçan engelli kızını eve götürmek isterken karakolluk oldu İzle

-BABA KIZINDAN GÖRÜNTÜ

Polis Engelli Kız Urus Vasil Trol 

--EKİPLERİN KIZI KARAKOLA GÖTÜRMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--POLİS EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜ
--EVDEN KAÇAN KIZDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA - ÖZEL)- Engelli kızını eve götüren babayı "kız kaçırıyor" diye polise şikayet ettiler BURSA

- Bursa'da evden kaçan engelli kızını eve götürmeye çalışan baba ve ağabeyi, "kız kaçırıyorlar" diye polise şikayet ettiler. Evden kaçtığı öğrenilen yüzde 50 engelli Tuğçe P. geçtiğimiz günlerde tekrar evden kaçtı. Ailenin günler öncesinden kayıp başvurusu yaptığı 20 yaşındaki kız, aile tarafından her yerde aranıyordu. Kızını Karaman Metro İstasyonu'nda gören baba Bayram P, vasiliği kendisinde olan kızını oğluyla birlikte eve götürmek istedi. Kızın eve gelmemek için direnmesi üzerine olayı gören vatandaşlar polisi arayarak "zorla kız kaçırılıyor" şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede yol kontrolü yapan trafik ekipleri olaya müdahale etti. Tutanak tutulduktan sonra engelli kız, çağrılan karakol ekibiyle karakola götürüldü. Kızı eve gitmek istemezken baba vasiliği kendisinde olan kızını eve götürmek istedi.
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