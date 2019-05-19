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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da doğal gaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı Haberi

Bursa'da doğal gaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı Haberi

Gaz sızıntısından görüntü

Sağlık Ekibi İş Makinesi Gaz Sızıntısı Doğalgaz Borusu Bankamatik 

-polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-bankamatikten para çekmeye çalışanlar
-detaylar

( BURSA - ÖZEL)- Polis çevredeki evleri tahliye edip vatandaşları uyarıyor- Gaz sızıntısına rağmen bankamatikten para çekmeye çalışanlar dikkat çekti BURSA

- Bursa’da yol yapım çalışması sırasında zarar gören doğal gaz borusundan sızan yoğun gaz paniğe neden oldu. Sızıntının yaşandığı cadde boydan boya trafiğe kapatılırken gaz sızıntısının yaşandığı bölgede tehlikeye aldırış etmeden ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlar şaşırttı. Edinilen bilgiye göre, Olay, Osmangazi İlçesi Kükürtlü caddesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki yol yapım çalışması sırasında iş makinesinin ana doğalgaz borusunu delmesi üzerine etrafa şiddetli şekilde gaz yayılmaya başladı.
Sızıntının çok yoğun olması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis araçlarından yapılan uyarılarda vatandaşlar hem uzaklaştırıldı hemde patlamaya karşı uyarıldı. Sızıntının yaşandığı alandaki bazı binalar tahliye edildi. Bu sırada yoğun gaza rağmen iki vatandaş bankamatikten paralarını çekmeye devam etti. Polis ekipleri sızıntıyla ilgili soruşturma başlatırken gazın kesilmesi için ilgili birime de haber verildiği öğrenildi.
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