Burdur aile dehşeti: Emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu



Bir süre sonra evden yükselen silah sesleri üzerine, komşular tarafından olay polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evdeki 3 kişiyi vurulmuş vaziyette buldu. Yapılan kontrollerde talihsiz kadın ve kızının olay yerinde can verdiği, başına silahla ateş ederek hayatına son vermek isteyen emekli astsubay da ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı Danış, ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi ' ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Danış ' ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FK)

