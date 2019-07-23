Bu da kenevir serası...Bahçesine ektiği kenevirleri sarmaşıklarla gizledi İzle

Adana'da bir kişi, bahçesinde hint keneviri serası kurarken, komşusunun da bahçesine ektiği kenevirleri sarmaşıkla gizlediği ortaya çıktı



- Adana'da bir kişi bahçesinde hint keneviri serası kurarken, komşusunun da bahçesine ektiği kenevirleri sarmaşıkla gizlediği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahalle ' sinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yan yana iki evin bahçesinde hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren narkotik ekipleri, yaptığı şok baskında Ahmet İ.'nin bahçesine ektiği hint kenevirini sarmaşıklarla gizlemeye çalıştığı, Ahmet T.'nin ise bahçesinde kenevir serası kurduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlıların ev ve iş yerinden yapılana aramada bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken 242 kök kenevir sökülerek imha edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

