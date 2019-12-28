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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Böyle vicdansızlık görülmedi...6 yavrusu olan köpeğe acımadılar İzle

Böyle vicdansızlık görülmedi...6 yavrusu olan köpeğe acımadılar İzle

köpeğin yavruları

Yavru Köpek İlk Müdahale Sokak Köpeği Ağrı Kesici Ameliyat 

-köpeğe operasyon yapılması
-veteriner teknikerinin bilgi vermesi
-köpeğin yanına bırakılan yavruları
-detay

( ANTALYA - ÖZEL)- Vicdansızlar 6 yavrusu olan köpeğe acımadılar- Olay yerine giden ekipler yaralı köpek ve başındaki 6 yavruyla karşılaştı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı köpeğin yanında 1 aylık 6 tane yavrusunu da buldu. Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Manavgat-Akseki D-695 karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği buldu. Barınak görevlileri olay yerine ulaştığında ağacın altında can çekişen köpeğin başında 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı. Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevredeki vatandaşlar 2 el silah sesi duyduklarını, gidip baktıklarında yerde yaralı vaziyetteki köpekle karşılaştıklarını söylediler Görevliler tarafından barınağa getirilen sokak köpeği vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken 7 adet saçma çıkarıldı. Yara temizlenerek dikiş atıldıktan sonra serum ve ağrı kesiciler verilmek suretiyle iyileşme süreci başlatıldı.Ameliyatın ardından 6 yavru köpek ise anne köpeğin başından ayrılmadı. Yavru köpeklerin barınak görevlileri tarafından karınları doyuruldu. Ameliyatın tamamlanmasının ardından annelerinin yanına konulan köpeklerin ilk icraati annelerini emmeye kalkışmak oldu.
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