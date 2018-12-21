Boşandığı eşini ve arkadaşını öldürdü



Tartışma sonrası Mehmet G., eski eşi Hediye İnanç ve arkadaşını Semi Oğuz Deniz ' i defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Hediye İnanç ' ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansa alınarak Konya Numune Hastanesine kaldırılan Semi Oğuz Deniz ise hastanede yapılan müdahalede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-

