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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyeye sevkedildi Haberi

Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyeye sevkedildi Haberi

- ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Polis Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu Qasım Ahmet A., adliyeye sevkedildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.’nın Bolu’da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda takibe alınan Qasım Ahmet A., Demokrasi Meydanı’nda banklarda oturduğu sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
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