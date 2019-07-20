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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Boğaz’da lüks yatın alev alev yandığı anlar kamerada

Boğaz’da lüks yatın alev alev yandığı anlar kamerada

Kuzguncuk açıklarında özel bir yatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yatta bulunan 6 kişi balıkçıların yardımıyla kurtarılırken lüks yat alev alev yandı. Yangın, deniz itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatın alev alev yandığı anlar ve itfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 


Üsküdar Kuzguncuk açıklarında bulunan özel bir yatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada yatta bulunan 6 kişi denizdeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle lüks yat denizin ortasında alev alev yandı. Vatandaşlar yatta çıkan yangını panikle izlediler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatta çıkan yangın deniz itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Söndürülen yat kıyıya yanaştırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yatın yandığı ve deniz itfaiyesinin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yat alev alev yanıyor, deniz itfaiyesi yangına müdahale ediyor.
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