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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum sular altında kaldı... Dolunun etkili olduğu bölgede şelaler oluştu Haberi

Bodrum sular altında kaldı... Dolunun etkili olduğu bölgede şelaler oluştu Haberi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ilçede hayatı felç etti.

Şelale Şiddetli Yağış Barla Yağan Zabıta 


Yağmurla birlikte yağan fındık büyüklüğündeki dolu ise cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bodrum da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağması ilçede hayatı felç etti. Çevre yolu ve bir çok caddenin sular altında kalmasıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafiğin kilitlendiği ilçede bir çok araç sular altında kaldı. İtfaiye ve Belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sağanak yağışın etkili olduğu bir çok bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin de sular altında kaldığı öğrenildi. Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede Polis ekipleri, İtfaiye ve zabıta ekipleri teyakkuza geçti. (TA-
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