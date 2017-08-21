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21 Ağustos 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor

Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor

Muğla ' nın Bodrum ilçesinde katı atık çöplüğünde başlayan yangın devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yangın Yeri 

Yokuşbaşı mevkisinde bulunan katı atık vahşi depolama alanında bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında gökyüzü dumanla kaplandı. Zaman zaman yön değiştiren rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol altına almakta zorlandı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı, 2 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Yanan çöplükte zaman zaman patlamalarda meydana geldi.
Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ise çöplük alanı çevresinde bekleyerek alevlerin ormana ve makilik alana sıçramasını engelledi.
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