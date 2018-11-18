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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Böbrek sancısı sanıldı kafasından maganda kurşunu çıktı, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti Haberi

Böbrek sancısı sanıldı kafasından maganda kurşunu çıktı, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti Haberi

Görüntü Dökümü

İlk Müdahale Alışveriş Yaşam Mücadelesi Maganda Kurşunu Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin götürülmesi
--Arşiv Görüntü-
-Güvenlik kamerası
-Röportaj
-Olay yerinden görüntüler
-Ayhan Bozgeyik'in fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yolda yürürken aniden yere yığılan ve böbrek sancısı çektiği zannedilerek hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Ayhan Bozgeyik’in maganda kurşunuyla başından vurulduğu ortaya çıkmıştı. Bozgeyik, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. 17.06.2018 tarihinde Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde hanımı ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Ayhan Bozgeyik, babası Mehmet ve kardeşi Tuncay ile birlikte bayram ziyaretleri için markette alışveriş etmek için evden çıkmış, Barak Mahallesi'nde babası ve kardeşi ile birlikte yürüyen Ayhan Bozgeyik, markete geldikleri esnada ayağı tökezleyerek yere yığılmıştı. Yüzüstü yere düşen Bozgeyik, babası ve kardeşi tarafından ayağa kaldırılmaya çalışılmış. Böbrek taşı nedeniyle daha önce şiddetli ağrılar çeken Ayhan Bozgeyik'in yine sancıları nedeniyle yere yığıldığını tahmin eden baba Mehmet ve kardeşi Tuncay, çabalarına rağmen Ahmet Bozgeyik'i ayağa kaldıramamıştı. Oğlunun kafasındaki kanamayı fark eden baba Mehmet Bozgeyik, 112 sağlık ekiplerini arayarak, yardım istemiş. Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Burada yapılan müdahalenin ardından Bozgeyik'in kafatasından çekilen röntgende mermi çekirdeği görülmüştü. 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 32 yaşındaki Ayhan Bozgeyik 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Yeşilkent morgundan alınan cenaze defnedilmek üzere Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Çatalçam köyüne götürüldü. Yere yığılma anı güvenlik kameralarına yansımıştı Bozgeyik'in yere yığılma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Şahsın kafasından maganda kurşunu ile vurulduğunun ortaya çıkması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. İnceleme başlatan polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, olayın henüz belirlenemeyen fail ya da faillerin peşine düşmüştü.
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