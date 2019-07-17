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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bilgisayar hırsızları kamerada

Bilgisayar hırsızları kamerada

Gaziantep ' in Nizip ilçesinde bir okuldan bilgisayar çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı Fırat Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan Zeugma Anaokulu ' nda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren iki hırsız okulun bilgisayarını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede hırsızların M.NT. ve M.P. olduğunu belirledi. Ekipler, zanlıları evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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