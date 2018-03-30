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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmada kamerada Haberi

Beyoğlu’ndaki silahlı çatışmada kamerada Haberi

-Güvenlik kamerası-

Çatışma Kamera Silahlı Çatışma 

-Saldırganın ateş açması
-2 şahsın kaçması
-Saldırganın kaçması
--Arşiv-
-Olay yeri
-Çalışmalar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Saldırganların ateş açması ve kaçması kameralara yansıdı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda 2 grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı olayda, saldırganın ateş açması ve kaçması kameralara yansıdı. Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak üzerinde 2 grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışma sonucu Bayram Demir (25) sırtından isabet aldığı kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Olay yerinde 40 adet boş kovan bulunurken, kurşunların isabet ettiği araç ve binalar zarar görmüştü. Büyük paniğin yaşandığı olay ise kameralara yansıdı. Ateş açma anı kamerada Görüntülerde, saldırgan olduğu öne sürülen 2 şahıs kaçıyor. Bir süre sonda ise elinde silahlı bir şahsın ateş açtığı görülüyor. Ateş açan saldırgan bir süre sonra ara sokağa girip kaçıyor. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DCC-EY
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