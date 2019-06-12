Beyoğlu'nda üvey baba dehşeti kamerada...Üvey oğlu ile kavga etti, bıçağını çekip 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti Haberi

Tartışmanın kavgaya büyümesi üzerine bıçağını çeken S.A. kucağına 5 yaşındaki üvey oğlunu da kendisine siper etti. Arkadaşı ile birlikte üvey babasına saldıran E.S., tekme atarak yere düşürdü. Üvey baba ise elindeki bıçağı savurarak E.S. ' yi belinden arkadaşı E.O. Ç. ' yi ise bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı. Yaralanan E.S. ile E.O.Ç. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

