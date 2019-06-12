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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'nda üvey baba dehşeti kamerada...Üvey oğlu ile kavga etti, bıçağını çekip 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti Haberi

Beyoğlu'nda üvey baba dehşeti kamerada...Üvey oğlu ile kavga etti, bıçağını çekip 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti Haberi

Beyoğlu ' nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Yahya Kemal Mahallesi Sururi Mehmet Efendi Sokakta meydana geldi. Üvey babası S.A.'nın annesine darp ettiğini öğrenen E.S. isimli genç, arkadaşı E.O.Ç. ile birlikte eve geldi. Üvey babası ile tartışan E.S. bir süre sonra tartışmaya başladı.

Polis Üvey Baba Kamera Aktüel 

Tartışmanın kavgaya büyümesi üzerine bıçağını çeken S.A. kucağına 5 yaşındaki üvey oğlunu da kendisine siper etti. Arkadaşı ile birlikte üvey babasına saldıran E.S., tekme atarak yere düşürdü. Üvey baba ise elindeki bıçağı savurarak E.S. ' yi belinden arkadaşı E.O. Ç. ' yi ise bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı. Yaralanan E.S. ile E.O.Ç. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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