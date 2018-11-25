Beyoğlu’nda iş yeri yangını Video

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Kepenklerin kesilmesi

-Yangının söndürülmesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bir iş yerinde yangın çıktı. Kepenkleri açılmayan iş yerine itfaiye ekipleri kepekleri keserek içeri girdi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın, 07.00 sıralarında Beyoğlu Tersane Caddesi üzerinde bulunan yedek parça satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden iş yerinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sek edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kepenklerini açmaya çalıştı. Açılmayan kepenkler kesildi. İş yerinin içerisine giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

