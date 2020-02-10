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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda güvenlik önlemi alınmadan taşınan demirler paniğe neden oldu İzle

Beyoğlu’nda güvenlik önlemi alınmadan taşınan demirler paniğe neden oldu İzle

Demirlerin iple taşınması

Uzunlu Güvenlik Önlemi 

-Vatandaşların sokaktan geçmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda güvenlik önlemi alınmadan yüzlerce kilo ağırlığındaki demirlerin iple yukarıya çekilmesi görenleri şaşkına çevirdi. Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Kartal Sokakta yüzlerce kilo ağırlığındaki demir parçalarını kurdukları makaralı sisteme iple bağlayarak 7 katlı binanın çatısına çeken işçiler bu kadarına da pes dedirtti. Yaklaşık bir saat süren taşıma çalışmaları sırasında metrelerce uzunluktaki demirlerin binanın dış yüzeyinden sarkması tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Demir çubukların binanın çatısına taşındığı esnada sokak üzerinden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı. (EK-ZA-
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