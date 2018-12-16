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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda çıkan yangın korkuttu Haberi

Beyoğlu'nda çıkan yangın korkuttu Haberi

Yangından görüntüler

Gecekondu Efes Nadan Yangına Müdahale Trol 

-Metruk binadan yan apartmana sıçrayan yangının söndürülmesi
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Metruk binada başlayan yangın apartmana sıçrayınca büyük panik yaşandı İSTANBUL

- İstanbul Beyoğlu’nda metruk bir binada çıkan yangın yan taraftaki bir apartmana sıçradı. Binadan yüksele alevler, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede büyük panik yaşandı. Yangın saat 15.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede gecekonduyu saran alevler, gecekondunun hemen yanı başında bulunan bir apartman dairesinin dış cephesini de sarınca, sokak içerisinde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan gecekonduyu ve gecekondunun bitişiğindeki apartmandaki yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi sonrası yanmaktan kurtarılan apartmandaki vatandaşlar ve mahalleli rahat bir nefes aldı. “Metruk binadaki yangın apartmana sıçradı” Yangın hakkında bilgi veren Fikret Koyun, “İtfaiye ekipleri sokakların dar olmasından dolayı zorluk yaşadı. Şuanda yangın kontrol altına alındı. Gecekonduda çıktı yangın. Yan binaya sıçradı. Ama şuanda yangın kontrol altına alınmış durumda” dedi.

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