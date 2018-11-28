Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu şahsın öldürüldüğü anlar kamerada Haberi

-kovalamacadan görüntü

-cinayet anı

-şahısların çıkışları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu şahsın kesici alet kullanılarak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet Mahallesinde 22 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Cezayir uyruklu Y.M. isimli erkek şahıs kesici alet kullanılarak öldürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Y.M.'yi öldüren şüphelilerin de Cezayir asıllı oldukları belirlendi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflarına ulaşan ekipler çalışmalarını derinleştirdi. Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Fatih'ten ticari araç ile Esenyurt'ta gittikleri yönünde bilgi edinildi. Ardından ticari aracın sürücüsü ile görüşen ekipler şüphelilerin araçtan indiği adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Cezayir uyruklu S.A. (29), H.R. (30), M.K. (20), Y.B. (21) ve K.C. (28) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca cinayet anında kullanıldığı düşünülen 2 adet kesici alet ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda maktul ile şüphelilerin arkadaş oldukları ve bir süredir aynı ikamette kaldıkları, olay günü maktulün şüpheli şahıslar tarafından ikamet içerisinde sopa ile darp edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, H.R, M.K. ve Y.B. isimli şahıslar “Kasten Adam Öldürme” suçundan, K.C. isimli şahıs ise “Suçluyu Kayırma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, cinayet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

