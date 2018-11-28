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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beton blok altında kalan 4 işçiden 1’i kurtarıldı Haberi

Beton blok altında kalan 4 işçiden 1’i kurtarıldı Haberi

İşçinin kurtarılması

İlk Müdahale Hastane 

-Ambulansa bindirilmesi
-Kurtarma çalışmalarından görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında kalan 4 işçiden birisi kurtarıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 kişinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde beton blok altında kalan işçilerden Cani Ö. kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cani Ö., hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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