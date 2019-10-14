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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandı

- Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandı

Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan ve gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı. Dün Besiktas ilcesi HDP İlçe Binası önünde HDP'nin 7. kurulus yıl donumunu kutlamak için toplanan partililer Barıs Pınarı Harekatı ' nı protesto etmek amacıyla sloganlar atmıştı. Slogan atmamaları yönündeki uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda gözaltına alınan 9 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (ÖY-

Biber Gazı Polis Protesto Polis Ekipleri 

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