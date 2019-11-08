Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş’ta 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş ' ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaş ' ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazadan günler sonra, özel halk otobüsünün durağa daldığı o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun bir kalabalığın durakta beklediği ve özel halk otobüsünün durağa daldığı görülüyor.

Güzergah Otobüs Kazası Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 




loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varAntalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı