Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bazı vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonuna kaydetti Video

Bazı vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonuna kaydetti Video

yangın detay

İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-cep telefonundan video çeken vatandaş
-yangın esnasında konuşan mahalleli
-çatıdan ve itfaiye aracının tepesinde müdahale eden ekipler
-pencere korkuluklarını keserek müdahale eden ekipler
-olay yeri detay

( BURSA )- Tek katlı müstakil ev alev alev yandı BURSA

- Tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sokağa dökülen bir grup mahalleli yangını korku dolu gözlerle izlerken, bazı vatandaşlarda cep telefonuna kaydetti.
Yangın, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Sokakta bulunan tek katlı müstakil evde kimsenin bulunmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, yangını farkeden mahalleli panik halinde kendini sokağa atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sonucu camların patladığı evin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Tek katlı evin çatısından çıkarak ve korkuluk demirlerini keserek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevrede bulanan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Alev alev yanan evi, sokağa dökülen bir grup mahalleli korku dolu gözlerle izlerken, bir grup vatandaşta cep telefonlarına kaydetti.
Alev alev yanan tek katlı müstakil ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı