Bazı vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonuna kaydetti Video

-cep telefonundan video çeken vatandaş

-yangın esnasında konuşan mahalleli

-çatıdan ve itfaiye aracının tepesinde müdahale eden ekipler

-pencere korkuluklarını keserek müdahale eden ekipler

-olay yeri detay



( BURSA )- Tek katlı müstakil ev alev alev yandı BURSA



- Tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sokağa dökülen bir grup mahalleli yangını korku dolu gözlerle izlerken, bazı vatandaşlarda cep telefonuna kaydetti.

Yangın, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Sokakta bulunan tek katlı müstakil evde kimsenin bulunmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, yangını farkeden mahalleli panik halinde kendini sokağa atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sonucu camların patladığı evin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Tek katlı evin çatısından çıkarak ve korkuluk demirlerini keserek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevrede bulanan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Alev alev yanan evi, sokağa dökülen bir grup mahalleli korku dolu gözlerle izlerken, bir grup vatandaşta cep telefonlarına kaydetti.

Alev alev yanan tek katlı müstakil ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

