Bayburt'taki feci kaza kameralara yansıdı İzle



Olay yerine gelen 112, AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları esnasında polis ekiplerince yol iki istikamette trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından ölenlerin ve yaralananların yakınları hastanelere akın etti.



Öte yandan kaza anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



