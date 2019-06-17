Batan tekneden 12 ceset çıkarıldı Haberi



- Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve aşırı yükleme nedeniyle batan tekneden 12 ceset çıkarıldı. 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince zamanında yapılan müdahale ile kurtarılmıştı. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası kurtarılanlardan alınan bilgide batan tekne içinde 10 veya 12 kişinin daha bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye bir helikopter ve Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi. Dalış timinin 31 metre derinlikte bulunan batan tekneye yaptığı dalışlar sonrası ilk etapta 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası batan tekne içinde sıkışan 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Teknede 43 kişinin bulunduğu öğrenilirken, 31 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 12 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında yetiştin 7 erkek ve bir kadın ile 2 erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor. (BT-Y)

