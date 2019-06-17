Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Batan tekneden 12 ceset çıkarıldı Haberi

Batan tekneden 12 ceset çıkarıldı Haberi

göçmenlerin kurtarılma anı

( MUĞLA - 2)- Bodrum Turgutreis açıklarında batan göçmen teknesinden 12 düzensiz göçmenin cesedi çıkarılırken 31 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı MUĞLA

Kız Çocuğu Helikopter 


- Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve aşırı yükleme nedeniyle batan tekneden 12 ceset çıkarıldı. 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince zamanında yapılan müdahale ile kurtarılmıştı. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrası kurtarılanlardan alınan bilgide batan tekne içinde 10 veya 12 kişinin daha bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye bir helikopter ve Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi. Dalış timinin 31 metre derinlikte bulunan batan tekneye yaptığı dalışlar sonrası ilk etapta 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası batan tekne içinde sıkışan 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Teknede 43 kişinin bulunduğu öğrenilirken, 31 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 12 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında yetiştin 7 erkek ve bir kadın ile 2 erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor. (BT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı