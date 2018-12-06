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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başlarından vurularak öldürülen karı-koca ile ilgili soruşturma genişledi Haberi

Başlarından vurularak öldürülen karı-koca ile ilgili soruşturma genişledi Haberi

-Olay yerinden detaylar

Jandarma Silahlı Saldırı Yaşlı Çift Cinayet Saldırı 

--Fotoğraf detayı

( İZMİR ) -- Karı-kocayı öldürüp kovanları da toplayıp gittiler- İzmir korkunç cinayeti konuşuyor İZMİR

- İzmir'in Selçuk ilçesinde, bakkal işleten karı-kocanın başlarına birer kurşun sıkılarak öldürülürken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kişi veya kişilerin, çifti öldürdükten sonrada geride iz bırakmamak için kovanları da toplayıp gittiği öğrenildi. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, ana yol üzerinde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan (55) ve Şenay Özkan (54) çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çiftinin başlarına birer kurşun sıkıldı. Evli çift, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Korkunç cinayetle ilgili yeni yeni bilgiler ortaya çıkarken, jandarma çiftin neden öldürüldüğü sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Cinayet sonrasında ise kişi veya kişilerin boş kovanları toplayıp bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Soruşturma genişledi, kameralar didik didik ediliyor Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarıyla konuşan jandarma, cinayetin neden işlendiğine yönelik bir iz bulmaya çalıştı. Öte yandan, yaşlı çiftin cesedinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. (HG-
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