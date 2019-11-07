Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te hırsız, telefonu çaldı ama sakızın parasını ödedi... Hırsızlık anı kamerada

Başkent’te hırsız, telefonu çaldı ama sakızın parasını ödedi... Hırsızlık anı kamerada

Ankara ' nın Altındağ ilçesinde bir süpermarketten telefon çalan hırsız aldığı sakızın parasını ödemeyi unutmadı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan hırsızın telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Akalan Elektronik Eşya Süpermarket Hırsız Polis Ekipleri 


Olay, 1 Kasım Cuma günü Ankara ' nın Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde süpermarkete gelen M.M., önce elektronik eşya standına yöneldi. Burada bir süre oyalanan M.M., cebinden çıkardığı aletle, rahat tavırlar içerisinde telefonların olduğu dolabı açtı. Telefonun üzerindeki alarmı etkisiz hale getiren M.M., 2 bin 500 TL değerindeki telefonu alarak stanttan uzaklaştı. Şüpheli, daha sonra dikkat çekmemek için satın aldığı bir sakızla marketten ayrıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlığı fark eden market sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde telefonu çalan hırsızın M.M. olduğu tespit edildi. Suçunu itiraf etti ve tutuklandı Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli M.M., Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ulus ve Kızılay Meydanı ' nda görev yapan Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.M. ' nin, daha önce süpermarketlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı