Başkent'te çöp poşetine sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu



Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Çınar sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre; sokakta oynayan çocuklar, siyah çöp poşetini fark etti. Çocuklar tarafından açılan poşetten bebek cesedi yere düştü. Cesedi gören çocuklar durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yeni doğmuş olduğu tahmin edilen bebeğin öldüğünü tespit etti. Öte yandan bebeğin kollarının kesildiği belirtildi.



Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

