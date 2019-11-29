Başkent’te çöken yola otomobil düştü

Ankara ' da seyir halindeyken bir otomobil çöken yola düştü. Ankara ' nın Mamak ilçesi Misket Mahallesinde T.D. kullanımındaki 06 BMV 42 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun çökmesi sonucunda çukura düştü. T.D kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis yolu tek şeride kapatırken, T.D. olaydan yara almadan kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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