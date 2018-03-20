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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başkent’te bomba alarmı Video

Başkent’te bomba alarmı Video

Ankara ' da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan cismin boş parfüm kutusu olduğu anlaşıldı.

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri Bomba Alarmı 


Olay, gece yarısı Çankaya ' da fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir restoranın önüne bırakılan karton kutuyu gören vatandaşlar, şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese gelerek kutuyu inceleyen polis ekipleri, üzerinde kablo bulunan cismin patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine bomba imha uzmanlarını olay mahalline davet etti. Cismin bulunduğu kaldırıma şerit çekerek kapatan polis ekipleri, Meşrutiyet Caddesi ' ni de araç trafiğine kapattı. Kısa süre sonra adrese ulaşan bomba imha uzmanı, bir süre incelediği cisme fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattı. Cismin boş parfüm kutusu olduğunun anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Patlatmanın ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, cismi bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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