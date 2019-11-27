Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir’de genç kız 11 kattan düşerek hayatını kaybetti

Başakşehir’de genç kız 11 kattan düşerek hayatını kaybetti

Başakşehir'de genç bir kız oturdukları 11. Kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir şekilde aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Sosyal Medya Genç Kız Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Olay, akşam saatlerinde Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Koç (16) isimli genç kız akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir neden sonucu, 11'inci kattaki evlerinden aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Kızının düştüğünü gören anne ve baba şoka girerken, site sakinleri sağlık ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şeritler çekerek önlem alıp, site sakinlerini uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Rabia Koç ' un cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı, “Neden Vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk” paylaşımı dikkat çekti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (VB- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı