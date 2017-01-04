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4 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın'da güpegündüz kadın kaçırdılar İzle

Bartın'da güpegündüz kadın kaçırdılar İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önünde park edilen araçta bekleyen 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı.

Kız Kaçırma Kaçırma Planı 


Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı. Öncesinde ise birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer şahıslar da otomobile koştu. Bu esnada kadını zorla otomobile bindiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Etrafta çaresizce olayı seyreden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kişiler ise korku dolu bakışlarla olaya tanık oldu. Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.
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