Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Karabük ' ün Yenice ilçesinde 3 ay önce Hidroelektrik Santrali (HES) barajında bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. İlçeye bağlı Yeşilköy Karakavuz Mahallesinde yer alan HES Barajında çalışma yapan işçiler tarafından 16 Eylül 2019 tarihinde su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından kayıp başvurularını değerlendiren ekipler Hisar Köyü ' nde yaşayan Gülşen Çakır ' ın (54) ailesinden DNA örnekleri aldı. Kimlik tespiti için adli tıp kurumunda yapılan karşılaştırmada cesedin mart ayında ortalıktan kaybolan Gülşen Çakır ' a ait olduğu belirlenirken, 54 yaşındaki kadının ölüm nedeninin anlaşılması için çalışmalar devam ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım