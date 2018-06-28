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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyonlardan sıcak görüntüler ortaya çıktı

Bakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyonlardan sıcak görüntüler ortaya çıktı

Ağrı ' nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi ' nin AK Parti ' yi desteklediği için terör örgütü tarafından infaz edilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.

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5 gün süreyle çıkma yasağının ilan edildiği Yanyurt köyü kırsalında geniş çaplı terör operasyonu başlatıldı. Elektrik direğine bağlı halde cesedi bulunan Mevlüt Bengi ' nin katilleri PKK mensuplarına adeta bomba yağdırılıyor. Jandarma ekipleri hava destekli olarak bölgede belirlenen noktaları bombalamaya devam ediyor. Jandarma komando ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda belirlenen noktalara top atışı yapılıyor. Belirli güzergahlarda yollara döşenen el yapımı patlayıcılar uzman ekipler tarafından imha ediliyor. Operasyonun sıcak görüntülerine ise İhlas Haber Ajansı ulaştı. Yanyurt köyü ve civarında bulunan 10'a yakın köyde 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken köylerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından tutuluyor. Köydeki evlerde de aramalar yapılıyor.
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