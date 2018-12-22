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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakkalda yaşanan sahte para iddiası sonrası çıkan taşlı sopalı kavga kamerada

Bakkalda yaşanan sahte para iddiası sonrası çıkan taşlı sopalı kavga kamerada

İstanbul Bahçelievler ' de bir bakkaldaki sahte para iddiası sonrasında çıkan taşlı sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Alışveriş Mutfak Tüpü Polis Merkezi Cep Telefonu Polis Ekipleri 


Kavgada bir vatandaşın eline tüp alarak atmaya çalışması dikkat çekerken, polis vatandaşları havaya ateş açarak ayırdı. Sokağın savaş alanına döndüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yapmak için sokak içerisinde bulunan bir bakkala giren vatandaş ile bakkal sahibi arasında yaşanan sahte para tartışma sokağa taştı. Tartışmayı gören vatandaşla bakkalın akrabalarının dahil olması üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eline sopa ve taş alanlar kavgaya dahil olarak sokağı savaş alanına döndürdü. Kavgayı görünce paniğe neden olan mahalle sakinler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Tekme ve yumruklar havada uçuştu Bakkalın akrabaları ve müşterinin akrabaları arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Sopalarla birbirine giren vatandaşlar, bazı vatandaşların araya girmesiyle bir süre ayrılsa da sonrasında tekrar birbirine girdi. Bir vatandaşın elindeki tüp dikkat çekti Kavgaya dahil olan vatandaşlar taş, sopa ve ellerine geçen her şeyle birbirine saldırdı. Araya giren vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada bir vatandaşın eline mutfak tüpü alarak kavgaya dahil olması yok artık dedirtti. Kavganı polis ekiplerinin araya girmesi üzerine sakinleyince elinde tüp olan şahıs, mutfak tüpünü yere koydu. Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları ayırmak için uzun süre uğraştı. Adeta savaş alanına dönen kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis çareyi havaya ateş açmakta bulundu. Arka arkaya dikkatli şekilde havaya ateş açan polis vatandaşları ayırdı. Tarafları ayırarak belirli bir bölgeye çeken ekipler, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Taşlı sopalı korkutan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı Bakkaldaki sahte para iddiası sonrasında yaşanan taşlı sopalı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların taşla, sopayla birbirine girdikleri, sonra ayrıldıkları ve bir daha birbirine girdikleri sırada polisin gelerek havaya ateş açtığı görülüyor. Vatandaşların ayrılması sonrası bir vatandaşın elinde tüple kavgaya dahil olduğu ve sonrasında tüpü yere koyduğu görülüyor.
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