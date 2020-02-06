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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bahçelievler'de kuyumcuyu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de kuyumcuyu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kendi işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis Akalan Polis Ekipleri 


Bahçelievler Bağcılar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya gelen Orhan A. isimli şüpheli, kuyumcuyla tartışmış, daha sonra da elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı kuyumcu sağlık görevlileri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri ise kaçan şüpheli Orhan A. ' yı yakalamak için incelemelerde bulunmuştu. Güvenlik Kamerası görüntülerinden kaçan şüphelinin Orhan A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcuyu bıçaklayan Orhan A. isimli şüpheli polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kendine ait işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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