Bahçelievler'de kuyumcuyu bıçaklayan şüpheli yakalandı



Bahçelievler Bağcılar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya gelen Orhan A. isimli şüpheli, kuyumcuyla tartışmış, daha sonra da elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı kuyumcu sağlık görevlileri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri ise kaçan şüpheli Orhan A. ' yı yakalamak için incelemelerde bulunmuştu. Güvenlik Kamerası görüntülerinden kaçan şüphelinin Orhan A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcuyu bıçaklayan Orhan A. isimli şüpheli polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kendine ait işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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