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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar’da lüks aracın çarpıp kaçtığı kızdan acı haber

Bağcılar’da lüks aracın çarpıp kaçtığı kızdan acı haber

Bağcılar ' da işten çıkıp eve gittiği sırada lüks aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 13 yoğun bakımda kalan 26 yaşındaki Ronai Bozan hayatını kaybetti.

Genç Kız Hastane Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 


Bağcılar Güneşli Mahallesinde 1 Kasım günü saat 20.30 sıralarında çalıştığı tekstil firmasından evine gitmek için çıkan 26 yaşındaki Ronai Bozan ' a bir araç çarpmış, ardında da lüks bir araç çarparak olay yerinde kaçmıştı. Ağır yaralanan Ronai Bozan ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ronai Bozan ' dan acı haber geldi. Genç kızın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. (MB-
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