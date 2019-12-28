Bağcılar’da alkollü sürücü park halindeki motosikleti ezdi İzle

-kaza yapan araçtan görnütü

-ezilen motosikletten görüntü

-park halindeki motosiklet sürücüsünden röp

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar Batışehir’de alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobil, önce park halindeki motosikleti ezdi ardından çöp konteynırlarını devirdi. Kaza, saat 02.30 sularında Bağcılar Batışehir Caddesi’ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen T.K, idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce pak halindeki kurye motosikletini ezdi, ardından çöp konteynırlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp konteynırları ise park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü kazanın ardından kendi imkanları ile araçtan çıkarak evine gitti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri rapor aldıktan sonra araç çekici ile kaldırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsü o sırada sipariş getiren kurye motosiklet sürücüsünün orda olmaması faciayı önledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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