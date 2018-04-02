Aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü İzle

-direğe çarpıp ikiye bölünmüş hali

-ölenin vesikalığı



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünün otomobilin sürücü (50) Cemalettin Yentürk hayatını kaybetti. Bursa’dan inegöl’e seyir halinde olan sürücü 50 yaşındaki Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı özel otomobil, İnegöl’ün Kalburt mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karayolunun orta refüjünde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Feci kaza da parçalanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parçalara ayrılan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. (SB)

