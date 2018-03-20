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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Avukat Burak Mengü hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapıldı İzle

Avukat Burak Mengü hakkında 'suç uydurmaktan' işlem yapıldı İzle

Güvenlik kamera fotoğrafları

( İSTANBUL ) Avukat Burak Mengü hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı- Polis Burak Mengü'nün kaçırıldığını iddia ettiği saatlerin kamera görüntülerini inceledi İSTANBUL

Polis Güzergah Ercek Kamera Irak 


- Asayiş Şube Müdürlüğü, tweet atarak kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü ile ilgili yaptığı incelemede ilginç detaylara ulaştı. Gasp Büro tarafından yapılan incelemeye göre, Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu kamera görüntüleriyle tespit edildi. Şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı. Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Avukat Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü tweet atarak “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımını yapmış, ardından da darp edilerek serbest bırakıldığını söylemişti. Burak Mengü'nün şikayeti üzerine inceleme başlayan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avukat Burak Mengü’nün gözaltına alındığını iddia ettiği günü mercek altına aldı. Burak Mengü'nün kaçırıldığını iddia etti güzergahtaki tüm kamera kayıtlarını inceleyen polis, ilginç detaylara ulaştı. Güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen bilgiye göre Nişantaşı’ndaki evinden çıkan Burak Mengü, önce bir müvekkili ile buluştu. Müvekkilinin aracıyla Anadolu yakasına giden Mengü, ardından yine müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme görüntülerine rastlanmadı. Polisin ifadesine başvurduğu Mengü’nün müvekkili de incelemeleri doğruladı. Burak Mengü'nün şikayetini geri çektiği, polisin Mengü hakkında ”Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdiği öğrenildi.
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