Avcılar’da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı İzle

Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişilerde hastanedeki sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.



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