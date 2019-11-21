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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı İzle

Avcılar’da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı İzle

Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken yaşanan arbede kameraya yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yan yana bulunan iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Hastane Polis Merkezi Kamera Arbede Polis Ekipleri 

Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişilerde hastanedeki sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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