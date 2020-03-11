Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar'da çöpte bulunan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Avcılar'da çöpte bulunan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Avcılar'da çöpte bulunan bebeğin yeni doğan bir kız olduğu ve çöp konteynerine ayakkabı kutusu ile atıldığı ortaya çıktı. Olay, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerinde çöpte bulunan bebekler ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık toplayan bir kişi çöp konteynerindeki kartonu almaya çalıştığında bebek sesi duydu. Hareket eden kartonu açan kişi içinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis çevrede çalışma başlattı. Yeni doğan kız bebeği sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı güvenlik kamerası incelemesine başladı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri Sağlık Ekipleri 

(Md- ÖY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı