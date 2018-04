Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı Haberi

-Polisin şüpheliyi takip etme görüntüleri

-Zanlıların valizlerindeki aramalar

-Valizdeki aramalarda zulalanmış uyuşturucu bitkiler

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- İsveç uyruklu uyuşturucu kuryesi F.A. ile Etiyopya uyruklu A.Y.T. adlı iki zanlının valizlerinde yapılan aramalarda toplam yaklaşık 15 kilo Khat bitkisi ele geçirildi- Her iki uyuşturucu kuryesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı İSTANBUL



- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında İsveç ve Etiyopya uyruklu uyuşturucu kuryelerinin valizlerinden yaklaşık 15 kilo Khat bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart’ta Etiyopya’nın Addisababa kentinden hava yolu ile İstanbul’a gelen İsveçli F.A.’yı (58) yakın takibe aldı. İsveçli kuryenin valizinden 10 kilo Khat bitkisi çıktı Havalimanındaki risk analiz odasında yapılan aramada F.A.’nın bavulunu kontrol eden polis, valizde 10 kilo 181 gram Doğu Afrika yöresine has Khat türü uyuşturucu bitkileri ortaya çıkarıldı. Narkotik polisi, Addisababa’dan İstanbul’a gelen bir başka Etiyopyalı A.Y.T. (20) adlı şüphelinin bavulunu kontrol ederek, zanlının bagajından 4 kilo 911 gram Khat bitkisi yakaladı. İki kurye de tutuklandı Emniyete götürülen İsveç ve Etiyopyalı uyuşturucu kuryeleri, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK- ÖY-