Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Artvin’de silahlı saldırı: 2 yaralı Haberi

Artvin’de silahlı saldırı: 2 yaralı Haberi

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( ARTVİN ) ARTVİN

Polis Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 


- Artvin’de bir kişinin silahla ateş açtığı 2 kardeş yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Erdem Ş., elindeki silahla Talat ve Yıldıray O. kardeşlere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla yaralanan kardeşler, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilkç müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu belirtilen kardeşleri vuran Erdem Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı