Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Arsa yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu Haberi

Arsa yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu Haberi

Olay yerinde Turgut B. elinde tüfek ile evlerinin damında

Polis Sivil Polis 

-Olayın yaşandığı ev ve önünde sivil polisler
-Olayın yaşandığı evin damında sivil polisler

( OSMANİYE )- Olaydan sonra evlerinin damına kendini kilitleyen zanlı, tüfekle sağa sola rastgele ateş etti OSMANİYE - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aralarında arsa yüzünden husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada Turgut B. Komşusu Erdal K.’yı tüfekle vurarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında evlerinin yanındaki bir arsadan dolayı husumet bulunan ve sık sık kavga eden Turgut B. ile Erdal K. yine arsa yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut B. evde bulunan tüfekle komşusu Erdal K.yı vurdu. Olayın ardından tüfekle evinin damına çıkan ve kapıyı kilitleyen Turgut B. rastgele sağa sola ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Erdal K. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evlerinin damına kendini kilitleyen ve tüfekle sağa sola rastgele ateş eden Turgut B. ise polislerce güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı