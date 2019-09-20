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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de bir evde dehşet: 4 ölü

Arnavutköy’de bir evde dehşet: 4 ölü

Arnavutköy ' de bir kişi gece eve gelerek üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp, babasının arabasıyla kaçarak kayıplara karıştı. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.

Polis Bild Üvey Baba Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel Aydın, gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın, annesi Kader Aydın (42) ve kardeşleri Serkan Aydın (26) ile Nazlıcan Aydın (9) silahla vurarak öldürüp, olay yerinden kaçtı. Aileden haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek içeriye giren polis ekipleri, ailenin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.
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